À Lasne, les enfants vont enterrer une capsule temporelle

Tous les élèves des classes de 5e et 6e primaires ont participé, dans les écoles communales de Maransart, Ohain, Plancenoit, et les écoles St-Joseph, Sainte-Lutgarde et l’école Ouverte. Plusieurs thèmes ont été choisis et distribués aux classes par les jeunes conseillers. Les élèves ont donc pensé et construit ensemble plusieurs carnets expliquant comment notre société actuelle vit, mange, s’habille, se divertit, se déplace, se soigne… Chaque carnet illustre un thème de manière très variée à l’aide de collage, de dessins, de descriptions.

Tous ces petits carnets, accompagnés de photos et de quelques objets, seront enfermés dans une capsule temporelle le mardi 16 mai. Elle sera enterrée le même jour dans le parterre situé à l’avant de la maison communale. Une pierre en granit sera posée sur l’emplacement avec la mention « Ici est enterrée une capsule temporelle créée en 2023 par le conseil des enfants. À déterrer en 2073 ».