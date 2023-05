Une photo du "dernier géant humain" en 1901 ? Attention, elle a été générée par une IA

Ce compte de vérification visuelle - précédemment cité par l'AFP (archive) - assure que l'image n'a rien d'authentique. "Beaucoup de gens ont l'air de croire qu'il a un jour existé des géants sur Terre. Cette photo a été créée par l'intelligence artificielle Midjourney", note @HoaxEye en indiquant ce qu'il affirme être la source de l'image : une chaîne Telegram en langue russe dédiée aux images créées par l'IA.

On retrouve en effet la photo virale dans un message publié le 26 avril sur ce réseau social (archive). La description qui l'accompagne avance qu'il s'agit là du "dernier des géants [flânant] dans les rues" et que "cette photo a été prise vers 1890". Mais en réponse à un internaute qui accuse le message de realyer une "infox", l'auteur répond avec sarcasme : "Oh, vraiment ?"

La photo semble avoir été pour la première fois publiée sur Internet le 26 avril sur le canal (archive) dédié aux images créées par Midjourney sur le réseau social Reddit, comme le note l'agende presse Reuters (archive). On retrouve régulièrement sur cette plateforme des images détournées par la suite (archive).

Capture d'écran d'une publication sur Reddit, réalisée le 10 mai 2023

Lorsqu'on zoome dans l'image haute définition trouvée sur Reddit, on remarque par ailleurs quelques incohérences et défauts qui peuvent mettre sur la piste d'une image générée artificiellement - des indices évoqués par l'AFP précédemment dans un guide pour repérer ce type de contenus (archive).

La main droite du "géant" ne semble ainsi compter que quatre doigts, dont un index complètement disproportionné. Plusieurs visages dans la foule sont également déformés.

Image publiée sur Reddit, avec loupes ajoutées par l'AFP le 10 mai 2023

Plusieurs essais réalisés par l'AFP sur la cinquième version de Midjourney avec différentes requêtes donnent des résultats présentant certaines similarités avec l'image devenue virale, comme on peut le voir ci-dessous : même composition d'image, notamment, mêmes teintes et mêmes visages parfois déformés ou flous.

Photos générées par l'AFP grâce à Midjourney, orné d'un filigrane ajouté par l'AFP le 9 mai 2023

Une deuxième photo publiée par l'utilisateur sur Reddit - mais pas virale sur les réseaux sociaux, contrairement à la première -, également générée grâce à Midjourney, présente un personnage qui ressemble moins à un humain et plus à un géant tout droit sorti d'un conte. Les branchages ou cordes qui dissimulent son visage ressemblent fortement à ceux qui drapent les corps de certains des "géants" générés par l'AFP.

Capture d'écran d'une photo publiée sur Reddit, réalisée le10 mai 2023 Photos générées par l'AFP grâce à Midjourney, orné d'un filigrane ajouté par l'AFP le 9 mai 2023

En résumé, l'image virale n'a donc rien à voir avec une image d'archive authentique montrant "le dernier des géants". Le record de l'homme le plus grand du monde ayant été enregistré est d'ailleurs détenu par Robert Wadlow, un Américain mesurant 2,72 mètres né en 1918 et mort en 1940 selon le livre Guinness des records (archive). Bien loin des cinq mètres, peu ou prou, que semble mesurer le "géant" de l'image virale. Toujours selon le livre Guinness, l'homme vivant le plus grand du monde est actuellement Sultan Kösen, un Turc né en 1982 et mesurant 2,47 mètres.

Khagendra Thapa Magar, l'adolescent le plus petit du monde, se tient à côté d'une silhouette en carton à taille réelle de Robert Wadlow, qui détient le record du plus grand homme ayant vécu à ce jour, à New York (Etats-Unis) le 7 septembre 2010 ( AFP / EMMANUEL DUNAND) Sultan Kösen, l'homme le plus grand du monde, pose à côté de Jyoti Amge, la femme la plus petite du monde, au pied d'une des trois pyramides de Gizeh, en Egypte, le 26 janvier 2018 ( AFP / STRINGER)

Cette image a également été vérifiée par l'AFP en arabe (archive).

(Ré)écrire l'histoire avec l'IA

Au-delà de ce seul exemple, les infox historiques ayant pour support de prétendues photos ou documents d'archives - en réalité générées par des IA - pullulent sur les réseaux sociaux depuis quelques mois.

Des images des conséquences d'un tremblement de terre et d'un tsunami ont ainsi été générées (archive) avec Midjourney et présentées sur les réseaux sociaux comme étant des photos d'archive de cette catastrophe inventée de toutes pièces qui aurait ravagé la côte pacifique du Canada et des Etats-Unis en 2001 (archive).

Conseillère historique à l'origine du compte Twitter @FakeHistoryHunter (archive) qui se spécialise dans la vérification des infox historiques, Jo Hedwig Teeuwisse estime que ces fausses images d'archives ont fait leur apparition en masse sur ces plateformes en 2022. "Mais le fait que les gens tombent de plus en plus fréquemment dans le panneau est récent", note cette spécialiste dans un entretien avec l'AFP le 10 mai.

I may need to start a new account just to debunk fake history AI art.

It's flooding the internet and that will only get worse.



No, this is not a real 1920s photo. pic.twitter.com/J0ZqilU3tV — Fake History Hunter (@fakehistoryhunt) May 4, 2023

Un phénomène qu'elle attribue aux récentes améliorations technologiques des logiciels d'intelligence artificielle, de plus en plus performants. Mais selon elle, les images "historiques" générées par l'IA peuvent tromper pour plusieurs raisons spécifiques.

"Les gens ne s'attendent pas à ce que des personnes fabriquent de fausses photos anciennes. En revanche, ils s'y attendent peut-être un peu plus lorsqu'ils regardent une photo moderne", analyse Jo Hedwig Teeuwisse.

Par ailleurs, des images censées montrer une époque révolue sont plus difficiles à observer de manière critique. "Quand vous regardez aujourd'hui une photo contemporaine, c'est beaucoup plus facile. Vous reconnaissez les choses parce que votre cerveau et vos yeux sont habitués à voir ces éléments tous les jours et votre instinct peut vous dire que quelque chose ne colle pas."

Enfin, la tentation peut être grande de créer ou de partager des images inédites censées montrer une histoire oubliée ou passée sous silence. La spécialiste note par exemple qu'elle a pu regretter, en parlant de femmes oubliées par l'Histoire, de ne pas trouver d'images les représentant. "Je me dis souvent : si seulement j'avais une photo, j'aimerais tellement avoir une photo... Mais en créer une artificiellement, c'est tout autre chose. Donc si quelqu'un en trouve une dont l'origine n'est pas spécifiée et qui pourrait être vraie, cela peut être très tentant de la partager."

En mars, des utilisateurs ont ainsi partagé sur Facebook ce qu'ils croyaient être une photo des "Chinois originels", des personnes noires aux traits asiatiques. Une image mettant en lumière "l'histoire noire", croyaient démontrer ces internautes, qui faisaient en réalité circuler des images générées par l'IA comme l'a identifié(archive) le compte de vérification @HoaxEye (archive).

A set of AI generated images is being spread as real or out of context. They were made by LoveLabBerlin who creates images and stories with the help of AI. See: https://t.co/Nq5yPvN1vw#RespectArtistspic.twitter.com/vVRSIM0e6M — HoaxEye (@hoaxeye) March 17, 2023

Sauf que ce désir de visibilité peut conduire les gens à "croire des choses qui sont fausses historiquement" : lorsque l'IA permet de créer des preuves pseudo-historiques, elle représente un grand "danger", alerte Jo Hedwig Teeuwisse.

Modifier ou falsifier des images - qu'il s'agisse de dessins, de peintures ou de photographies - n'est pas un phénomène nouveau. En 1840, le pionnier français de la photographie Hippolyte Bayard mettait en scène son propre cadavre qu'il avait photographié et présenté (archive) comme le corps d'un homme noyé. La célèbre photo du drapeau soviétique hissé au sommet des ruines du Reichstag à Berlin en 1945, prise par Evgueni Khaldeï, a été retouchée à des fins de propagande (archive).

Ce qui change aujourd'hui, c'est la généralisation des outils et des compétences pour éditer et retoucher des images. "Dans le passé, le peintre n'avait qu'un seul tableau, le photographe n'avait qu'un seul négatif et quand il fallait les retoucher, on avait besoin d'un ou de plusieurs experts pendant plusieurs heures", rappelle Jo Hedwig Teeuwisse. "Maintenant, c'est quelque chose que tout le monde peut faire et il y a des millions, voire des milliards de photos téléchargées sur Internet tous les jours."

Quelques conseils donc pour ne pas se laisser berner par les infox historiques, en plus des indices déjà identifiés par l'AFP (archive) : vérifier si l'image censée être d'époque a déjà été publiée avant ces deux dernières années en ligne (si ce n'est pas le cas, la photo a pu être générée par l'IA plutôt que tout juste découverte fortuitement) et chercher si possible l'avis d'experts de l'époque dont semble dater la photo.