Après une année de fermeture, bientôt la fin du tunnel pour le Play-Off Bar à Charleroi? Le patron a bon espoir…

Cela fait un peu plus d’un an maintenant que ce très populaire, voire incontournable bar carolo a dû baisser son volet. Le Play-Off Sports Bar ne répondait pas à une série de normes, principalement acoustiques, et son patron, Benoît Petit, s’était vu contraint de fermer ses portes et suspendre ses activités. Depuis, c’est le calme plat… pour l’instant !