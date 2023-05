Deux jeunes meurent dans un grave accident cette nuit: «Selon un témoin, la Ferrari l’a doublé à toute vitesse, juste avant de brûler un feu rouge puis a entendu un grand ‘boum’»

Voici ce qu’en dit la police. « Selon un témoin, la Ferrari l’a doublé à toute vitesse, juste avant de brûler un feu rouge. Quelques secondes plus tard, ce même témoin a entendu un grand ‘boum’. Lorsque nos premières équipes sont arrivées sur place, quatre véhicules étaient bel et bien en feu, et menaçaient plusieurs habitations. Nous avons évacué plusieurs riverains par les toits, notamment aux numéros 217 et 219, cette dernière adresse étant un immeuble à appartements. Nous avons bloqué la route de Philippeville le temps de l’intervention », communique David Quinaux, porte-parole de la police locale de Charleroi.

Deux morts

« Nous avons été appelés pour un feu de voiture vers 1h48, à Marcinelle. À notre arrivée, quatre véhicules étaient en feu, dont une grosse cylindrée italienne. L’accident a été violent, projetant l’un des véhicules en stationnement dans la façade d’une habitation. En éteignant le feu, nous avons découvert deux corps inanimés dans la Ferrari. Nous y sommes retournés vers 5h du matin pour nettoyer la chaussée », indique Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est.

Deux ambulances et un SMUR sur place, ainsi qu’une dizaine d’équipes de police, qui ont établi un balisage et un périmètre de sécurité.