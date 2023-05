La finale de la Ligue des champions de nouveau délocalisée?

Ce qui est censé être l’apothéose de la Ligue des champions pourrait ne pas se dérouler à l’endroit initialement prévu. C’est effectivement ce que rapportent les médias britanniques, évoquant la possibilité que l’UEFA délocalise la finale, prévue au stade Atatürk d’Istanbul (76.000 places) le samedi 10 juin, dans une autre ville. La situation politique en Turquie inquiète effectivement l’instance faîtière du football européen. Les élections présidentielles se tenant dans les prochains jours (le premier tour le 14 mai et le second le 28 mai), l’incertitude plane au sein du pays. La possibilité de voir le climat se tendre entre les pros et les anti-Erdogan ne peut d’ailleurs être réfutée. De quoi craindre le pire ? « Le match aura lieu à Istanbul le 10 juin comme prévu. Nous n’avons pas d’autre commentaire à faire », a indiqué l’UEFA.

Trois précédents

Si une délocalisation devait finalement être décidée, il s’agirait de la quatrième de rang. Souvenez-vous… En 2020, la finale devait déjà se disputer au stade Atatürk d’Istanbul, mais le Covid est passé par là. Il a été décidé d’organiser un « Final 8 » à Lisbonne en août et l’apothéose entre le Bayern Munich et le PSG s’était jouée à l’Estadio da Luz. Comme la capitale turque n’a pu accueillir la finale de 2020, elle fut directement désignée hôte de l’édition 2021. Problème : la finale impliquait deux clubs anglais, Chelsea et Manchester City. Puisque le Royaume-Uni avait placé la Turquie sur sa liste rouge en raison de la recrudescence du Covid, l’UEFA n’a eu d’autre choix que de trouver une alternative. Le match fut finalement disputé au stade du Dragon, à Porto. L’année dernière, la finale devait initialement se tenir à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg mais, comme le conflit Russie-Ukraine a éclaté entre-temps, l’UEFA n’a pas tardé à la délocaliser au stade de France, à Paris. Avec, on s’en rappelle, de tristes images marquées par des émeutes et d’importantes failles au niveau du service de sécurité.