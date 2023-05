Crypto – «Certains rôles de garde-fou n’ont pas fonctionné»: Ecolo veut une meilleure réglementation des entreprises de cryptomonnaie à la suite de la débâcle de Bit4You

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Du jour au lendemain, ce sont approximativement 6,5 millions d’euros qui se sont volatilisés des comptes de plus de 41 000 utilisateurs de la plateforme belge de crytptomonnaie Bit4You. En cause, la perte de licence estonienne de CoinLoan, le plus important fournisseur de services de Bit4You qui stockait justement ces 6,5 millions.

Une situation très malheureuse pour ces investisseurs et qui aurait pu être en partie évité.