Rafael Nadal plus incertain que jamais pour Roland-Garros? La vidéo qui inquiète ses fans

Rafael Nadal inquiète. Blessé à la hanche, le Majorquin n’a plus disputé le moindre match officiel depuis sa défaite à l’Open d’Australie. Une nouvelle fois forfait pour le Masters 1000 de Rome cette semaine, Nadal n’a disputé aucun tournoi de préparation sur terre battue et sa participation à Roland-Garros (où il est tenant du titre) semble plus incertaine que jamais.

Une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques heures inquiète d’ailleurs particulièrement ses fans : on peut y voir Nadal en grande souffrance à la fin d’un entraînement, mercredi dernier à son académie à Majorque. L’Espagnol y est entouré de son staff et, même si aucune indication supplémentaire n’a été donnée, le moins que l’on puisse dire est que les images ne poussent pas à l’optimisme.