Geek Days: le paradis des fans de mangas, de pop culture et de jeux vidéos revient à Lille ces 13 et 14 mai

C’est à Lille Grand-Palais que s’installeront les animations des Geek Days, ce week-end. Organisé à moins d’une demi-heure de la cité Hurlue, ce festival invite les fans de jeux vidéo, les passionnés de mangas, les amateurs de comics et de science-fiction ainsi que tous les curieux, à découvrir un programme haut en couleur. « Chaque année, ce sont 15 % à 20 % de nos visiteurs qui viennent de Belgique, et c’est toujours un plaisir de les accueillir ! », affirme Jérémy Mellarini, chargé de communication pour le festival. Pour cette 9e édition, l’événement invite les plus petits comme les plus grands, en famille ou entre amis, à se plonger dans quatre univers créatifs.

Quatre univers à découvrir Le Imaginary World, zone qui regroupe les grandes licences cinématographiques, telles qu’Harry Potter, Star Wars, Le seigneur des Anneaux, Marvel, Transformers… et où les visiteurs peuvent participer à des jeux de rôle, et rencontrer de célèbres acteurs de doublage, comme Grégory Laisne (One piece, Attaque des Titans, My Hero Academia) et Mark Lesser (Friends, Dragon Ball Z, Disney), ayant travaillé pour ces blockbusters.

Le Créative Corner est l’espace qui réuni les âmes innovantes et loufoques du festival. Des artisans de la Pop Culture proposent des œuvres originales (tableaux, figurines, photos), confectionnées par leurs soins et disponibles à la vente.

La Virtual Zone, le Valhalla des gamers qui souhaitent s’affronter en tournois sur des jeux cultes comme FIFA, Super Smash Bros Ultimate, et bien d’autres. La rencontre avec des Youtubers et streamers comme Maxime l’Archipel Otageek, Le Dok’ ou Tokyo No Jo est possible, et l’expérimentation de la réalité virtuelle ou du rétrogaming est ouverte à tous. La zone Heart of Asia, où les fans de la culture asiatiques pourront faire un bon au cœur de Tokyo, goutant les spécialités japonaises et participer au concours de cosplay.