Alors qu’elle fait ses courses chez Extra à Liège, elle se rend compte qu’elle n’a plus ses clés: David et Alexandre ne savaient pas que la voiture était géolocalisée…

Ce jeudi en fin de journée, alors qu’elle était en train de faire ses courses dans le magasin Extra du boulevard de Froidmont à Liège, une dame a constaté qu’elle n’avait plus les clés de son véhicule. Elle les a cherchées un peu partout mais rien, elles restaient introuvables.

Mais un peu plus tard, une fois de retour chez Extra, moment de panique : sa voiture avait cette fois disparu de son emplacement. Elle avait été volée.

La voiture géolocalisée

Heureusement, le véhicule de la dame dispose d’un système de géocalisation. C’est grâce à celui-ci, une fois la police prévenue, que la voiture a pu être retrouvée à quelques kilomètres de là, à Saint-Nicolas, une heure à peine après le vol. David, né en 2000, et Alexandre, né en 1979, étaient à son bord et ont pu être interpellés et privés de liberté sur place.