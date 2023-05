Il aura fallu attendre 20 ans: Lino et Calbo deviennent enfin égéries de Lacoste avec l’hommage à Ärsenik pour les 90 ans de la marque

Sauf qu’aucune collaboration entre les rappeurs et Lacoste n’a vu le jour à l’époque, et ce en raison du refus de la marque de s’associer au monde du rap. Aujourd’hui, plus de 20 ans plus tard, les membres Ärsenik deviennent enfin égéries du crocodile vert. L’annonce a été réalisée dans le cadre du 90e anniversaire de Lacoste.