Guerre en Ukraine: la Russie dit avoir repoussé une offensive sur un front long de 95 km dans l’est

« Dans la direction tactique de Soledar, l’ennemi a mené hier (jeudi) une offensive sur toute la ligne de contact, d’une longueur de plus de 95 kilomètres. Les unités de l’armée ukrainienne ont mené 26 attaques impliquant plus de 1.000 militaires et jusqu’à 40 chars », a indiqué le ministère russe de la Défense.

« Toutes les attaques des unités ukrainiennes ont été repoussées. Aucune percée de la défense des forces russes n’a pas été permise », ajoute le ministère.