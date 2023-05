La fontaine des enfants disparus du square Marie-Louise à Tournai fait peau neuve

Erigée en 2000 et dessinée par un membre du personnel communal, Pierre-Jean Deffernez, cette œuvre a été posée en mémoire de Julie et Mélissa et de tous les enfants disparus. Le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois précise que « la fontaine a été créée à l’initiative du bourgmestre de l’époque, Roger Delcroix, enfant de Saint-Piat et fort affecté par l’enlèvement de la petite Sabine, à Kain. Elle a été placée symboliquement devant le Palais de Justice ».

La fontaine sera réactivée ce vendredi. A noter que l’ensemble du parc sera entièrement réaménagé dans le cadre de la Politique Intégrée de la Ville (PIV).