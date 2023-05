Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les inondations de juillet 2021 ont occasionné des dégâts considérables dans la ville. Plus de 2000 biens immobiliers, dans 60 rues et places wavriennes, ont été inondés. L’événement était exceptionnel mais le Collège communal a mis en place divers dispositifs préventifs et curatifs pour lutter contre les inondations et les coulées de boue.