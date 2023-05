Arsenal-Brighton, Aston Villa-Tottenham...: tout savoir sur la 36e journée de Premier League (vidéo)

de videos

Le décompte final de la Premier League est lancé et il reste du suspense à tous les niveaux ! Arrivé à Aston Villa en octobre pour remplacer Steven Gerrard, Unai Emery a transformé le club de Birmingham. En resserrant les liens défensif et en libérant le potentiel offensif des Villans, le manager basque est passé de l'aigreur de la lutte au maintien à l'allégresse de la course à la qualification européenne. Sorti du top 7 après deux courtes défaites, Villa ne peut pas se louper face à Tottenham (direct ce samedi 15h45 dans Goals of the day), une équipe qu'il n'a plus battu à domicile depuis 2008. Vainqueur de Crystal Palace le week-end dernier, leur première victoire en cinq journées, Tottenham a-t-il enfin tourné la page Antonio Conte ? Le manager intérimaire, Ryan Mason, essaye de recoller les morceaux d'une équipe brisée par le doute. Pour ce faire, il peut toujours compter sur Harry Kane, 26 buts cette saison, capable de tenir les Spurs à bout de bras.

La victoire à Newcastle (0-2) a prouvé qu'Arsenal se battra jusqu'au bout dans la course au titre. Pour céder sa place de leader, Manchester City devrait perdre des plumes dans deux des quatre derniers matches de PL, ce qui semble improbable vu l'étincelante forme des Citizens.