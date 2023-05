«Grey’s Anatomy»: après le départ d’Ellen Pompeo, la relève est assurée Le docteur Meredith Grey fait ses adieux au Grey Sloan Memorial Hospital dans l’épisode diffusé ce 12 mai, à 21 h 40, sur RTL Plug (et aussi le mercredi 17 mai, à 21 h 10, sur TF1). Si on la regrettera ? Peut-être pas tant que ça. ABC

Par Julie Charles

Le 17 novembre 2022, Ellen Pompeo lâchait une vraie bombe sur son compte Instagram, annonçant qu'elle allait bientôt quitter « Grey's Anatomy », après 17 ans à incarner le docteur Meredith Grey. Et de remercier ses fans dans la foulée : « Je serai éternellement reconnaissante et honorée par l'amour et le soutien que vous m'avez tous témoignés, à moi, à Meredith Grey et à la série pendant 19 saisons ! Rien de tout ça n'aurait été possible sans les meilleurs fans du monde. Vous avez tous rendu la balade si amusante et iconique. Je vous aime passionnément et vous apprécie autant que vous m'appréciez. (…) Vous savez que le spectacle doit continuer et je reviendrai certainement vous rendre visite… »

« Elle ne méritait pas une sortie aussi nulle »

Ça y est : c'est donc ce vendredi 12 mai que RTL Plug diffuse le fameux épisode 7 de la 19e saison de la série médicale, dans lequel Meredith dit au revoir à ses collègues pour déménager à Boston, où sa fille aînée s'est inscrite dans une nouvelle école. Des adieux assez rapides et pas si émouvants qui, sans trop vous en dévoiler, ont déçu les fans américains et ceux qui ont déjà vu l'épisode sur Disney+.

« C’était le dernier épisode de Meredith Grey après 19 saisons de chagrins et de traumas, et pourtant, on n’a rien eu, et quand je dis rien, c’est vraiment rien. Même pas un seul flash-back ! La personne qui a écrit l’épisode mérite la prison ! » écrit ainsi un fan sur Twitter. « Je n’ai même pas versé une seule larme. Alors que des adieux, dans la série, on peut dire qu’on en a déjà eu des paquets, chaque fois si émouvants. Ici, rien… » commente un autre.

« En 19 ans, on a vu Meredith grandir, tomber amoureuse, perdre tous ceux qui l'entouraient, de sa mère à son mari en passant par sa sœur. Elle a opéré sous la menace d'une bombe, elle a vécu un crash d'avion, des accidents en tout genre, une tempête. (…) Le personnage ne méritait pas une sortie aussi nulle, dépourvue d'intérêt et surtout d'émotion. », analyse pour sa part le site femmesdeseries.com, qui résume assez bien ce qu'on a également pensé de ce fameux épisode.

Une déception qui est remontée jusqu'aux oreilles de la showrunneuse de « Grey's Anatomy », Krista Vernoff, qui, dans une interview accordée à TVLine, s'est expliquée : « Ce n'était pas un épisode d'adieu, mais un épisode de départ de Seattle », dévoile-t-elle ainsi. « C'était une manière de dire à bientôt à Ellen Pompeo. Et puis, il y a toujours sa voix off dans la série, ce qui, je pense, a un impact bien plus important que ce qu'on ne croit. » Et de confirmer que l'actrice de 53 ans sera bien présente dans le double épisode final de la saison 19.

De nouveaux internes très attachants

Si la sortie de Meredith Grey se fait avec si peu d'émotions, c'est aussi parce que, après une 17e saison dédiée au covid (dans laquelle la chirurgienne est restée dans le coma quasi tout le long) et une 18e saison qui a vraiment peiné à convaincre, cette 19e salve d'épisodes de « Grey's Anatomy » a vu arriver plusieurs petits nouveaux au casting. Parmi eux, Jules Millin, jouée par Adelaide Kane (qui tient le premier rôle de la série « Reign »), Mika Yasuda (Midori Francis), Blue Kwan (Harry Shum Jr), Simone Griffith (Alexis Floyd) et Lucas Adams (Niko Terho) – déjà le chouchou des téléspectatrices. Autant de jeunes recrues qui ont directement hérité des rôles principaux de la série, un peu comme Meredith, George, Cristina, Alex ou Izzie à l'époque de la première saison. Les références au passé sont d'ailleurs nombreuses. La jeune Jules, par exemple, se rend compte le premier jour de son internat qu'elle a eu une aventure d'un soir avec un des médecins de l'hôpital – comme Meredith à l'époque. Lucas n'est autre que le neveu de Derek et d'Amelia Shepherd. Autres parallèles : les relations entre les internes (l'attirance entre Simone et Griffith fait penser à Alex et Lizzie), le fait que certains partagent une colocation (dans l'ancienne maison de Meredith, tiens, tiens) ou traînent énormément dans les couloirs de l'hôpital, refaisant le monde assis sur des brancards. Le nombre de fois qu'on a vu cette scène dans les toutes premières saisons ! Un nouveau casting qui s'impose petit à petit, et dont l'objectif est clairement de renouveler la série. En perte de vitesse au niveau des audiences, « Grey's Anatomy » reste malgré tout la fiction la plus regardée de ABC, avec une moyenne de 10,7 millions de téléspectateurs par épisode. Renouvelée pour une vingtième saison, elle reviendra bien à l'automne prochain aux States.