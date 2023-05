« Les Branches de vie », le nouvel album du Carolo Aurélien Belle

Avec son chapeau, ses lunettes et son physique longiligne, Aurélien Belle est un artiste facilement reconnaissable dans le paysage culturel carolo, depuis plus de 20 ans. « Je suis un oiseau de nuit. Je suis inspiré par l'atmosphère « by night » de la ville. Je fréquente beaucoup les bars. C'est là qu'on peut étudier le comportement des gens, car ils se montrent tels qu'ils sont et non tels qu'ils devraient être. Ce côté nocturne a inspiré quelques-unes de mes chansons », note l'artiste. Aurélien Belle nous revient avec un deuxième album : « Branches de vie ». « Pourquoi cette métaphore? Parce que les chansons sont des branches, des branches d'arbres d'espèces toujours aussi surprenantes qu'inattendues... Des branches de vie qui parfois s'entrecroisent et qui se multiplient avec les années en montant toujours plus haut vers le ciel ».

Le Carolo assure lui-même les claviers et le chant. 7 musiciens, pour la plupart issus de la scène jazz, ont participé à l'enregistrement : Manu Bonetti (guitare), Fabrizio Erba (basse), Jerôme Baudart (drums), Philippe Hacardiaux (accordéon), Stéphanie Gilly (saxophone, clarinette, trompette), Sigrid Vandenboogaerde (violoncelle) et Françoise Derissen (cordes, choeurs, direction musicale).

L'enregistrement et le mixage de l'album ont été réalisés au Green Field Studio par Pierre Bartholomé. Sur l'album, novateur aussi dans sa conception visuelle et graphique, illustré par David Vicar, on trouve différents titres comme « Le slow inconnu » : deux personnes qui se sont rencontrées sur un slow, mais tellement bourrées qu'elles ne se souviennent plus sur lequel !

« L'homme et la petite fille » est une chanson (immortalisée dans un clip tourné à « Livre ou Verre » et Le Cercle Saint-Charles) sur l'indétermination et l'ambiguïté des couples qu'on croise parfois en ville. « Logique song » a été inspirée par les souvenirs difficiles à l'école de l'artiste : cette chanson tourne un peu en dérision une certaine pédagogie de bourrage de crâne(s). « Il dansait devant les hôpitaux » est une chanson écrite avant le Covid, mais prémonitoire de l'actualité.