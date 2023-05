«Le cratère»: un buddy movie de l’espace débarque sur Disney+

Alors que l’homme remettra bientôt les pieds sur la Lune, que diverses missions spatiales étudient la possibilité d’un jour vivre sur Mars ; alors que Thomas Pesquet est une véritable star des réseaux sociaux et a fait rêver jeunes et moins jeunes avec ses photos prises de l’ISS ; alors que le Belge Raphaël Liégeois, ingénieur et docteur en neurosciences, vient de rejoindre l’Agence spatiale européenne et s’envolera bientôt pour l’espace… voici un nouveau film qui surfe sur notre intérêt pour ce que pourrait être la vie sur une autre planète.

En direct de la Lune

Nous sommes en 2257. Le jeune Caleb est né, a grandi et toujours vécu sous le dôme de verre protecteur d’une colonie minière lunaire. À la suite de la mort de son papa, il s’apprête à déménager sur une idyllique planète lointaine. Mais pour respecter les dernières volontés de son père, il s’empare avant de partir d’un véhicule d’extraction, un rover, et, en compagnie de ses trois meilleurs amis, Dylan, Borney et Marcus, mais aussi d’Addison, une nouvelle arrivante tout droit venue de la Terre où elle est née, il décide de quitter le dôme pour partir explorer un mystérieux cratère… Commence alors une aventure pas comme les autres, entre dangereuses pluies de météorites, parties de base-ball dans l’espace, observation de la Terre là-bas au loin. Et surtout, découverte de ce qui se cache dans ce fameux cratère…