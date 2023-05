Quatre personnes arrêtées par la police Namur Capitale dans le cadre d’un trafic de cocaïne

Les perquisitions effectuées ont permis la saisie de 50 grammes de cocaïne et d’une somme d’argent de plus de 600 euros.

La zone de police rappelle que la lutte contre le trafic de stupéfiants nécessite une attention importante et particulière tant sur le terrain où opèrent les « petites mains » des trafiquants que de manière plus discrète pour démanteler les filières d’approvisionnement et de revente de ces matières illicites et dangereuses. Il s’agit d’une priorité du parquet de Namur.