Michael J. Fox se confie à cœur ouvert sur la maladie de Parkinson dont il souffre: «Je sais que la maladie va gagner»

Michael J. Fox a déjà écrit quatre livres sur sa vie avec la maladie de Parkinson, qui l’a frappé, sans crier gare, l’année de ses 30 ans. Le 9 juin, l’acteur en aura 62 et, plus que des mots, ce sont des images de son pénible quotidien qu’il a choisi de livrer dans un documentaire sobrement intitulé « Still » (que l’on pourrait traduire par « immobile » ou « calme »), disponible dès ce 12 mai sur Apple TV+.

de videos

Dès les premières minutes de ce film bouleversant, on le voit tituber puis s’écrouler dans la rue, sa manière de montrer, cash, sans fard, le stade de dégradation qui est le sien. Son corps entier tremble si fort (« Coupez-moi la tête », dit-il en riant à une doctoresse) qu’il ne peut plus faire le moindre geste quotidien sans l’aide de sa femme Tracy. Ainsi, il s’est récemment cassé un bras et l’os d’une joue, et a de plus en plus de difficultés pour s’exprimer. « Je n’ai jamais été immobile, j’ai toujours été hyperactif », dit-il, face caméra, au réalisateur Davis Guggenheim. Lequel lui demande pourquoi il a tenu à faire, aujourd’hui, ce film sur sa vie, ce qui laisse place à un silence lourd de sens. Michael sait que la maladie lui laisse peu de temps (« Ce jeu-là, on ne le gagne pas, on le perd ») et qu’il lui fallait redérouler au plus vite, pour les siens et le public, sa trajectoire hors norme.