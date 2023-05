La fête des mères de Caroline Fontenoy: «Je dis toute l’année à ma maman que je l’aime, mais c’est l’occasion de marquer le coup»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Fête des Mères, c’est une tradition bien ancrée dans votre famille ?

On est vraiment une famille de femmes, une succession de générations de femmes, j’ai même connu mon arrière-grand-mère. C’est un peu un matriarcat chez moi… (Sourire) Donc oui, la fête des mamans, c’est toujours un moment très particulier. Mes parents sont divorcés et j’ai été en majorité élevée par ma maman. C’est quelqu’un de très spécial. J’y suis très attachée et, effectivement, si je peux la gâter à ce moment-là, pour moi, c’est important de le faire. Même si je lui dis que je l’aime toute l’année mais la Fête des mères, c’est l’occasion de marquer le coup.