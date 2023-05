La première édition du LBV Fest débarque aux Bons Villers: un festival totalement local!

Le festival débutera avec le Tremplin Jeunes talents, deux heures destinées à de jeunes artistes de la région. La suite, une succession de groupes pop et rock comme The Half Tones, Michel Michel ou MotherCover. Le festival sera clôturé par du métal avec Reise Reise, un groupe reprenant du Rammstein. En extérieur, bar et food-trucks seront présents pour les festivaliers.

Une animation musicale sera également organisée par The One Man Band of Jozy, un musicien ayant aménagé sa camionnette en scène de concert avec instruments et lumières.