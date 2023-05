Tous les plaisirs de la plage cet été à Hensies: cuistax, pédalo, châteaux gonflables, restauration...

Les organisateurs ont présenté ce vendredi matin le programme et la philosophie de ces deux semaines de vacances. C’est l’asbl Symbiose, que préside Christian Godrie, qui est aux manettes pour ces instants de détente offrant un choix très varié d’animations. Au fil des ans, le programme se complète et s’étoffe pour le plus grand bonheur des milliers de vacanciers qui chaque année fréquentent cette superbe plage de sable blanc. A noter que la plage passe de 90 à 120 mètres de longueur. Autre chiffre : plus de 12.000 personnes ont porté des tongs ou se sont baladés pieds nus l’an passé sur cette plage. L’équipe organisatrice. - PA.TI.

Lire aussi Le Roots Reggae Festival quitte Montrœul-sur-Haine pour prendre ses quartiers à… Hensies Plage! Sur place, tout sera réglé pour votre plus grand bonheur. Si la plage est agrandie, les parkings aussi ! Il ne reste plus qu’à espérer une météo moins capricieuse que celle qui sévit en ce moment. On croise donc les doigts !

Outre le sable et tous ses avantages, on trouvera aussi à Hensies Plage bars, food trucks, scène, toilettes (adaptées aux PMR), pataugeoire et châteaux gonflables. Sans oublier le poste de secours. La plage ouvrira tous les jours à partir de dix heures. Les amateurs d’exercice physique y trouveront kayaks, cuistax et pédalos, et les gourmets un marché du terroir et un dîner aux moules. On pourra y faire une balade en vespa ou à moto, du tir à l’arc, de la pétanque. Ou encore chiner à la brocante.

Lire aussi un-air-de-bora-bora-dans-les-hauts-pays-grace-hensies-plage-photos Musique Et les soirées seront très festives, avec DJ et orchestres. La soirée du 20 sera organisée au profit de Think Pink, avec pour ambassadrice mademoiselle Luna, DJ belge réputée qui lutte contre cette saleté appelée cancer. Outre mademoiselle Luna, Hensies Plage accueillera aussi Préscillia, Miss Maily B, Dj Tam et Nicky Sanchez. Aux platines ce jour-là, on ne retrouvera que des girls. Enfin, le 21 juillet, jour de la fête nationale, place à deux DJ : Cord C et Jean-Noël Hovinne, et à l’orchestre Zenith. Une bien belle manière de clôturer ces quinze jours de détente et de rêve à Hensies Plage.