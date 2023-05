«HPI»: la folle somme que toucherait Audrey Fleurot par épisode de la série de TF1

Entre Audrey Fleurot et « HPI », c’est décidémment une très belle histoire...

« HPI » avec Audrey Fleurot était de retour sur TF1 pour une troisième saison. La diffusion du premier épisode, très attendu, promettait de belles audiences à la chaîne. Et une nouvelle fois, les téléspectateurs français étaient au rendez-vous. En France, ils étaient 8.379.000 devant leur télévision.

Et avec un tel succès, c’est sans surprise qu’Audrey Fleurot, qui endosse le rôle principal de Morgane Alvaro, touche un beau salaire. Selon le magazine Voici, la comédienne aurait touché 200.000 euros par épisode de cette troisième saison, qui en compte huit. Avec 1,6 millions d’euros, on peut dire que « HPI » est très rentable pour Audrey Fleurot. Voici précise que l’actrice a déjà dit oui pour une saison 4, et que la saison 5 « va prochainement être signée. » Tu m’étonnes !