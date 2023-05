Approuvé par le conseil des ministres: des mesures de sûreté pour enfermer des individus dangereux à la fin de leur peine

Des modalités particulières sont prévues. La mesure de sûreté ne pourra être prononcée qu’au moment de la condamnation et jamais rétroactivement. Un expert psychiatrique sera désigné par le juge. La personne condamnée sera admise dans un centre d’observation clinique sécurisé afin de confirmer les conditions et elle pourra demander une contre-expertise. La mesure de sûreté prend effet à l’expiration de la peine d’emprisonnement et de la période de mise à disposition du tribunal, et sur décision de la Chambre de protection sociale (CPS), institution judiciaire qui met déjà en œuvre les décisions d’internement.