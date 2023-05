Le docteur se trompe de diagnostic pour Victoria: «Je n’ai que 33 ans et ma vie est maintenant considérablement plus courte»

Après avoir vaincu la maladie en 2017, Victoria Power, une Britannique de 33 ans, a eu un mauvais pressentiment après avoir commencé à tousser et constaté une importante fatigue. Après une consultation chez le médecin, elle a reçu une simple prescription d’antibiotiques. Pourtant, quatre jours plus tard, lors d’une visite de routine chez son chirurgien, la terrible nouvelle est tombée.

« Il y avait des ombres sur mes poumons et mon foie. Après plusieurs autres analyses et tests, il a été confirmé qu’il y avait un cancer dans mes poumons, mon foie, mes ganglions lymphatiques et mes os. J’étais dévasté », témoigne-t-elle au Mirror. Son médecin avait ainsi mal interprété son scanner, quelques jours plus tôt. « Je n’ai que 33 ans et ma vie est maintenant considérablement plus courte. »