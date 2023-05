Cet habitant est sidéré après que son voisin a installé une nouvelle clôture: «Il l’a surélevée et y a placé une caméra face à mon jardin»

« J’ai construit une clôture d’intimité de deux mètres. Le voisin a surélevé la sienne et y a placé une caméra face à mon jardin », explique-t-il sur Reddit. « Ils ont initialement construit leur clôture dans ma propriété au début de 2020. J’ai dû payer un expert et un avocat pour les amener à corriger leur erreur. »

Alors qu’il avait construit une clôture de deux mètres pour séparer son jardin de celui de son voisin et de rester à l’abri des regards, ce propriétaire est furieux. Il a constaté que son voisin avait surélevé sa clôture d’environ 60 centimètres et y avait placé une caméra… en direction de son jardin.

de videos

L’hisoire a suscité de nombreuses réactions et les internautes s’en sont donné à cœur joie pour proposer des idées de riposte. « Placez un petit moulin à vent sur votre clôture, juste devant la caméra », suggère un internaute. « Élevez simplement votre clôture d’environ deux pieds (mais seulement juste devant la caméra) », propose un second. » Sinon, placez un petit miroir sur un bâton pour que la caméra puisse se filmer et rien d’autre », réagit un troisième. On ne sait toutefois pas si le propriétaire a choisi l’une des options proposées pour régler son problème.