Bonne nouvelle à Mons: 20 millions d’euros accordés à l’UMons pour plusieurs projets de recherche

Pour l’Université de Mons, 16 projets du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et 6 projets du Fonds Social Européen (FSE) ont été acceptés dans des domaines aussi variés que l’Immunologie-infectiologie-vaccinologie, l’éco-conception de plastiques à partir de déchets, l’agroalimentaire, la médecine des réseaux et des systèmes, les protéines végétales et alternatives, la décarbonation, la production industrielle innovante et intégrée, l’accompagnement de porteurs de projets ainsi que la valorisation de la recherche.

Pour cette nouvelle programmation, les chercheurs et chercheuses de l’université de Mons se sont fortement mobilisés afin de répondre à l’appel FEDER-FSE, clôturé en mai 2022. Ces derniers ont déposé des dossiers bien ficelés pour espérer remporter l’appel à projets et les résultats viennent de tomber.

Le projet UP_PLASTICS a pour but la (re)formulation et la (re)transformation de matériaux circulaires et fonctionnels pour la construction. L’objectif est de développer des matériaux circulaires et fonctionnels à partir de sources de matières premières telles que les sous-produits d’huiles/protéines végétales/animales, le CO2 ou encore les déchets plastiques de la construction. Le projet propose des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement dans le domaine de la construction durable.