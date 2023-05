Le supermarché Cactus et la CFL ont inauguré le premier «Cactus Shoppi» à la Gare centrale de Luxembourg-Ville

Cette ouverture est la première réalisation visible par le grand public de la filiale CFL cactus shoppi créée par les CFL en collaboration avec Cactus. Ouvert 7j/7, le nouveau commerce de proximité en Gare de Luxembourg offrira une palette de produits et de services locaux et régionaux dans un espace généreusement dimensionné.

Le premier magasin de CFL cactus shoppi a ouvert ses portes ce mercredi 10 mai 2023 en Gare de Luxembourg. 7/7 jours, les visiteurs de la principale gare du pays disposent sur 134 m² d’un assortiment de produits frais de restauration et de la vie quotidienne.

Avec la mise en place de commerces de proximité dans quelques arrêts et gares du Luxembourg, les Groupes CFL et Cactus répondent à la demande des clients de se voir offrir une offre commerciale dans le cadre de leurs déplacements au quotidien. Dans l’assortiment de l’offre du nouveau flagship store en Gare de Luxembourg, la nouvelle joint-venture CFL Cactus shoppi, détenu majoritairement par les CFL, mise sur une palette de produit délibérément locale et régionale.