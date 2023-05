L’opération Info Profession à Arlon n’est pas un salon d’étudiants comme les autres

C’est l’objectif de cette organisation originale de 5 clubs Rotary de la province de Luxembourg. Il ne s’agit pas d’orienter vers telle ou telle école, mais d’informer sur les avantages et inconvénients d’un métier, sur les perspectives d’avenir du secteur, de partager leur métier, leur vécu, leurs motivations, de connaître les difficultés et surtout leur bonheur à pouvoir exercer leur profession et enfin suggérer le parcours de formation. Les étudiants viennent librement pour faire des rencontres avec des « gens de métiers » qu’ils sont souvent à mille lieues de connaître dans la pratique quotidienne. Des professionnels qui ont décidé de consacrer toute une soirée à parler vrai des avantages et des inconvénients de leur profession, de leur parcours d’études et de vie.

Ainsi les 5 clubs du Rotary organisateurs veulent aider les jeunes dans leur démarche de recherche d’un emploi qui leur convient.

Plus de 20 établissements concernés Cette opération est destinée aux élèves de 4e-5e et 6e année du secondaire pour les écoles du sud et du centre de la province de Luxembourg ; plus de 20 établissements scolaires sont concernés (Athus, Messancy, Arlon, Bastogne, Virton, Habay, Izel, Florenville, Neufchâteau, Bertrix, Libramont, Carlsbourg, Bouillon…)

Chaque élève reçoit un courrier d’invitation via les moyens de communication de l’école ; les jeunes peuvent s’inscrire et ainsi effectuent une démarche libre, motivée et individuelle pour participer à la soirée d’information. Ils peuvent via le site infoprofessions.be déjà choisir 3-4 professions qui les intéressent ; s’ils ne s’inscrivent pas, ils peuvent participer. Des navettes de bus sont organisées pour amener les étudiants au Hall polyvalent d’Arlon et sont disponibles au départ de Virton, de Florenville, Izel et Habay, de Libramont, Bertrix et Neufchâteau, de Carlsbourg et Boullion. Voir les horaires précis sur le site infoprofessions.be rubrique « s’inscrire » L’opération se déroule le 25 mai au Hall polyvalent d’Arlon de 19h à 23h Plus de 180 professionnels sont à disposition des jeunes,(souvent accompagnés de leurs parents) ; ils représentent 120 professions différentes également reprises sur le site. Ces informateurs seront à l’écoute des jeunes, répondront à leurs questions et leur feront partager des avantages/désavantages, opportunités de leur profession…