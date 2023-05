La vraie conso d’une voiture électrique… à l’arrêt.

Le site internet monenergie.be vient de relayer une étude réalisée par Re.alto, une start-up lancée par le transporteur d’énergie Elia. Cette start-up, dont la mission est l’échange de données énergétiques, profite de la collaboration de nombreux constructeurs automobiles et de gestionnaires de flotte. C’est le constat de ces derniers sur l’écart entre consommation estimée et consommation réelle des véhicules électriques qui a incité Re.alto à enquêter plus en profondeur. Il s’avère que cet écart s’explique en grande partie par la consommation du véhicule lorsqu’il est à l’arrêt.

3 kWh par jour

Il s’avère en effet que les périodes d’inactivité d’une voiture électrique (plus clairement, lorsqu’elle dort sur une place de stationnement) représentent encore une consommation allant jusqu’à 1.000 kWh/an. Au prix moyen actuel de l’électricité, ça représente un coût annuel de 500€. Et qu’est-ce qui explique cette consommation ? C’est le même principe, par exemple, qu’une télévision laissée en veille. Une voiture n’est jamais totalement « éteinte », car elle doit continuer à transmettre des données, tant au constructeur (pour les mises à jour par exemple), qu’à l’application smartphone de l’utilisateur (niveau de charge, relevé kilométrique, pré-programmation de la climatisation, etc.). Il serait techniquement possible de vraiment placer la voiture en mode « off », mais la reconnexion réseau demande alors plusieurs minutes à chaque démarrage. Bref, la startup suggère aux constructeurs de trouver un système de transmissions de données moins gourmand en énergie.