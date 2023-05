Cupra Raval : la future Ibiza électrique

Ce sera Cupra Raval, du nom d’un quartier branché et un peu bohème de Barcelone. Cette voiture sera donc la cousine espagnole délurée de la VW ID.2, la petite électrique que VW promet de commercialiser à moins de 25.000€. Cupra annonce une autonomie WLTP de 440 km, soit un peu moins que la VW. On peut imaginer que cet écart sera dû à une configuration plus sportive de la Raval, en accord avec le rôle donné à Cupra au sein du groupe.

Toujours un concept

Pour info, ce que vous avez sous les yeux est toujours un concept. Il s’agit en fait d’une version assagie de l’UrbanRebel, donc nettoyée de ses appendices aérodynamiques délirants. Accessoirement, la présentation de la Raval ne fait que donner du crédit aux rumeurs concernant la marque mère. C’est une nouveauté de plus pour Cupra, toujours rien pour Seat. Une nouveauté qui n’est toutefois pas imminente, puisque la commercialisation n’est pas prévue avant 2025.