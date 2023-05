Honda à l’attaque : trois nouveautés avant la fin de l’année

En général, on peut dire que Honda est en forme quand on a droit à une nouveauté par an en Europe. Mais là, c’est la fête ! Voici trois nouveaux modèles qui n’attendront pas l’an prochain pour se montrer sur les routes, dont deux arriveront même à la rentrée. Nouveau CR-V A tout seigneur, tout honneur, le SUV familial CR-V arrive dans une toute nouvelle génération. Bien que toujours reconnaissable, il affiche toutefois un look considérablement modernisé. Il sera toujours proposé en version hybride, mais désormais avec l’excellent (et très original) système inauguré par la nouvelle Civic. Sur cette base, Honda a aussi développé un nouveau système hybride plug-in, qui annonce une autonomie électrique de 84 km. Dans les deux cas, la puissance cumulée est de 184 ch. Une mauvaise nouvelle : malgré une longueur accrue de 10 cm par rapport à la génération actuelle (4,7 m désormais), le CR-V perd son option 7 places.

ZR-V L’accroissement du CR-V laissant un peu d’espace entre lui et le compact HR-V, Honda va « boucher le trou » avec un nouveau crossover aux airs de coupé, le ZR-V, long de 4,57m. Il reçoit la même mécanique hybride que la Civic et le nouveau CR-V. Honda promet des sensations de conduite proches de celles d’une berline (au hasard : la Civic ?), en accord avec le look dynamique du modèle. Les chiffres officiels sont de 5,7 l/100 km et 130 g CO2/km, mais nous savons d’expérience que cette mécanique est capable de bien mieux que cela quand on sait y faire.