Le Kern donne le feu vert à la ministre des Entreprises publiques Petra De Sutter pour clarifier ses relations avec bpost

La ministre a indiqué en début de semaine la direction que ces mesures devraient prendre. Elle souhaite notamment que l’administration ait plus de poids, par exemple en demandant à des experts de l’administration de suivre les dossiers postaux sur le plan du contenu. De cette manière, il ne serait pas nécessaire de faire appel à des experts du cabinet de bpost. Comme on le sait, Mme De Sutter s’est elle-même retrouvée sous le feu des critiques à cause des deux collaborateurs de cabinet détachés de bpost. Elle travaille sur une proposition visant à modifier les règles en matière de détachement. Si cela dépend d’elle, le personnel des entreprises publiques cotées en bourse, comme bpost, ne pourra plus être détaché dans les cabinets à l’avenir. « Le risque d’une tension entre les intérêts est trop élevé », a-t-elle déclaré.

Il est également prévu de donner un rôle plus important à l’IBPT, l’autorité de régulation des services postaux et des télécommunications. « Le gouvernement pourrait demander à l’IBPT de surveiller bpost plus étroitement qu’il ne le fait actuellement. Son rôle de régulateur pourrait être renforcé », explique Mme. De Sutter. Comme le Premier ministre l’a évoqué jeudi, Petra De Sutter demandera à l’Institut des administrateurs Guberna d’élaborer une charte sur ce qui constitue une bonne gouvernance entre les entreprises publiques cotées en bourse et le gouvernement.