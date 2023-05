Olivier Pitance, professionnel du kayak à Dinant: «Je préfère nettement les pluies de ces derniers jours à la météo plus clémente de l’an dernier»

La météo n’est pas un cauchemar pour tous les professionnels du tourisme en extérieur. «A choisir, je préfère nettement les pluies de ces derniers jours à la météo plus clémente de l’an dernier. La sécheresse sévissait déjà en avril et nous a empêché de travailler la deuxième quinzaine de juillet ainsi qu’au mois d’août», a indiqué Olivier Pitance, administrateur délégué de Dinant Evasion.

Grâce aux pluies abondantes des derniers jours, la Lesse a repris un niveau qui lui permettra sans doute de voir circuler des kayaks tout l’été. «En comparant avec l’année dernière et son triste record, on se dit qu’on a gagné 6 semaines pour cette saison. Alors oui, on a eu moins de visiteurs en avril/mai, mais on a perdu l’équivalent de trois journées bien remplies en juillet, ce qui n’est pas grand-chose sur l’ensemble d’une saison. »