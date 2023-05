Sean, 36 ans, sentait que quelque chose n’allait pas après être allé aux toilettes: «Au moment du diagnostic, mon monde s’est totalement effondré»

Sean a commencé à sentir que quelque chose n’allait pas en juin 2022 après un passage aux toilettes, lorsqu’il a remarqué une douleur inhabituelle et qu’il perdait du sang. Au cours des deux semaines suivantes, les choses ont changé « considérablement et rapidement » et Sean perdait d’importantes quantités de sang plus de 30 fois par jour. « J’ai été admis en urgence et j’ai subi une endoscopie », explique-t-il au Liverpool Echo. « Les médecins s’attendaient à voir des signes de maladie de Crohn ou de colite, mais la tumeur a malheureusement été localisée lors de l’examen. »

Un mois plus tard, Sean a subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur et une section de son intestin afin qu’elle puisse être analysée. Mais cela a malheureusement révélé qu’il avait un cancer de l’intestin de stade 2 et que la tumeur avait commencé à pénétrer la paroi intestinale.

de videos « Au moment du diagnostic, mon monde s’est totalement effondré et j’ai naturellement craint le pire. J’avais peur de ne pas arriver à Noël et j’étais terrifié par ce que cela signifiait pour Emma, Harry et Sophia à la maison », se souvient-il. « J’avais peur de ce que je devrais ou ne devrais pas dire à mes enfants. »