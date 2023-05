Ce samedi 13 mai, c’est la Nocturne à Fontaine: une cinquantaine d’exposants et des animateurs de rue seront présents au marché

Ce samedi 13 mai, a lieu l’annuel marché nocturne de Fontaine-l’Évêque. Organisé par le service Économie de la Ville, l’événement rassemble des artisans, des commerçants et des animations de rue.

Le marché commence à 17 heures à la place Frère-Orban, la place de Wallonie et dans les rues Parée et Fauconnier. En tout, c’est une cinquantaine d’artisans qui proposeront leurs produits à la vente. Il y aura du choix, des bijoux, de la maroquinerie, des vêtements et des accessoires. Des illustrateurs viendront aussi faire découvrir leurs œuvres. Mais ce n’est pas tout, des producteurs de mets de bouche seront aussi installés avec des spécialités italiennes, siciliennes et des bières artisanales.