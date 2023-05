Marie Dogné, de Stoumont, fait partie des dix artisans lauréats du concours la Vitrine de l’Artisan

Le concours met en avant l’artisanat belge pour le promouvoir auprès du grand public et susciter l’enthousiasme des jeunes vers ce secteur et les formations qu’il propose.

Ainsi Marie Dogné, qui a créé en 2016 la Ferme du Bierleux, sera cette année l’ambassadrice de son secteur. Chaque année, un jury de professionnels sélectionne dix artisans pour « la qualité de leur savoir-faire et de leur parcours », indique l’organisation du concours. Elle ouvrira au public les portes de son atelier le 2 juin 2023 et sera peut-être la future gagnante.

« Pour moi, être artisan, c’est réaliser mon rêve et transférer ma passion et mon amour pour mon métier, de la production à la vente et à la transformation. Je partage cet enthousiasme dans les foires, les marchés ou dans ma boutique de l’élevage caprin et lors des journées découvertes », explique la jeune fromagère.