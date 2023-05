Le Repair Café Mobile arrive à Lasne

Le concept ? Venir réparer ses objets défectueux avec l’aide de bénévoles.

Les citoyens pourront bénéficier de leur expérience, des outils et d’un grand plan de travail. L’objectif est de réparer ensemble, sans avoir besoin de connaissances spécifiques. Le propriétaire de l’objet défectueux doit simplement assister le réparateur et participer à son niveau. L’idée est de partager un moment convivial et de faire connaissance avec les bénévoles mais aussi avec les autres habitants. Le Repair Café propose d’ailleurs un espace bar avec une petite collation.