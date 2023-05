Formations IFAPME à Mons: découvrez les nouveautés pour la rentrée 2023

L’IFAPME répond aux réalités du marché de l’emploi et aux compétences recherchées par les employeurs. Il existe plus de 200 métiers passionnants à apprendre avec l’IFAPME dans bon nombre de secteurs d’activité. De quoi se lancer dans de nouveaux parcours et métiers à apprendre près de chez soi.

La demande de formation à des métiers spécifiques est de plus en plus forte ! En tant qu'organisme de référence dans la formation en alternance, l'IFAPME s'adapte à la demande et propose cette année huit nouvelles formations. Les secteurs de l'Alimentation-Horeca, du cinéma voient leur offre s’étendre. D'autres formations apparaissent aussi dans les secteurs de la construction, de l'informatique et des secteurs verts.