Les traversées de la Méditerranée centrale se sont accélérées et «surtout depuis la Tunisie»

Selon le chef de Frontex, les passeurs deviennent de plus en plus organisés et se font concurrence « sans avoir de problèmes avec les pertes humaines ». Dans au moins un cas, a-t-il dit, un bateau a été coulé par des concurrents.

Des ONG des droits de l’Homme avaient accusé Frontex d’être complice des abus contre les migrants en Libye et de collaborer avec la garde côtière libyenne pour intercepter les bateaux. Des accusations que rejette le nouveau patron de l’agence. « Ce que nous faisons, c’est seulement lorsqu’un navire est en détresse, nous diffusons l’appel de détresse et il est également reçu par les autorités libyennes et tunisiennes », a-t-il déclaré. « Si le centre de coordination convient que ce sera la garde côtière libyenne qui effectuera la recherche et le sauvetage, ils navigueront et sauveront des vies. Le refoulement est quelque chose de complètement différent ». « Bien sûr, on espère qu’ils ne finiront pas dans les camps décrits dans les rapports de l’ONU » comme des lieux de torture pour les migrants ramenés en Libye. « Et cela représente pour nous professionnellement un véritable dilemme », ajoute-t-il.