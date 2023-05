Le commissariat mobile de la police de Mons continue sa tournée: ce lundi, il sera sur la place de Nimy

Lire aussi un-commissariat-roulant-pour-la-police-de-mons-quevy

La zone de Mons a investi dans un commissariat mobile au début de l’année 2021. Il est divisé en trois espaces distincts : la cabine, l’espace de travail équipé de toutes les nouvelles technologies et un espace de réunion, d’audition ou d’accueil du public. « Ce véhicule a deux fonctions, nous expliquait le chef de corps Jean-Hubert Nicolay à l’époque. Tout d’abord la proximité. Nous disposons d’un commissariat central et de quatre antennes de proximité (Mons-gare, Jemappes, Havré et Quévy) mais ce véhicule nous permettra d’aller à la rencontre du citoyen dans tous les villages. Le second rôle de ce véhicule est le commandement mobile lors d’événements particuliers tels que festivités, contrôles routiers ou situations de crise. »