Emmanuel Macron répète qu’il ne faut plus ajouter de règles européennes en matière de normes environnementales: «Je préfère des usines qui les respectent»

Devant les acteurs de l’industrie française jeudi, Emmanuel Macron avait appelé à « une pause réglementaire européenne », estimant que les normes environnementales de l’UE étaient déjà plus strictes qu’ailleurs et qu’il fallait désormais de la « stabilité ».

« Moi je préfère des usines qui respectent nos normes européennes qui sont les meilleures, plutôt que ceux qui veulent encore ajouter des normes » et prendre le risque de « n’avoir plus d’usines », a déclaré le chef de l’État.

« Certains ont voulu chercher des polémiques (et) faire dire n’importe quoi en disant qu’on voudrait revenir sur ce qu’on a fait », a rétorqué le président de la République depuis Dunkerque. « Je dis appliquons et allons au bout de notre programme législatif avec la Commission. Mais n’en rajoutons pas plus ».

« Le président ne parle pas de suspension, mais d’exécuter les décisions déjà prises », avait précisé jeudi soir l’Élysée en réponse aux réactions suscitées.

« Il a depuis précisé qu’il ne s’agit pas de revenir sur les législations en cours de négociation », avait abondé l’eurodéputé Renaissance Pascal Canfin, reconnaissant tout de même, dans Le Monde, « une phrase malheureuse ».