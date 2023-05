La Banque Alimentaire de Namur-Luxembourg inaugure son nouveau dépôt dans le Parc EcoLys: «Il nous permettra de faciliter la distribution aux bénéficiaires de la région»

Le tout nouveau dépôt de la Banque Alimentaire de Namur-Luxembourg a été inauguré ce vendredi en présence du Prince Laurent, de la ministre Karine Lalieux ainsi que des gouverneurs des deux provinces concernées. Via une cinquantaine d’associations et une trentaine de CPAS namurois, la Banque Alimentaire de Namur-Luxembourg apporte une aide alimentaire mais aussi des produits d’hygiène élémentaire à environ 15.000 bénéficiaires de la région, distribuant près de 2.000 tonnes de nourriture par an, soit environ 4 millions de repas chaque année. Elle dispose de quatre dépôts à Rochefort, Bastogne, Arlon et désormais au Parc EcoLys de Namur.

Les produits sont contrôlés, triés et stockés sur place pour être ensuite distribués aux CPAS et associations affiliées. Grâce à la contribution d’environ 45 bénévoles, le nouveau dépôt permettra de faciliter la distribution locale de vivres aux personnes en situation de précarité.