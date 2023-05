Helene, une enseignante à la retraite, «mise en cage» dans sa propre maison par les autorités locales: «J’étais tellement bouleversée que je n’ai pas pu dormir pendant trois jours»

Helene, une enseignante de 77 ans à la retraite, a été mise en cage dans sa propre maison à Matlock, dans le Derbyshire (Angleterre). Avant, Helene pouvait franchir le portail de son jardin pour sortir de sa maison mais la semaine dernière, les autorités locales ont fait clôturer le passage. La clôture est verte et mesure plus de 180 centimètres (photos).

« Je n’étais pas là quand ils l’ont fait »

« Je n’étais pas là quand ils l’ont fait et ils ne m’ont donné aucun avertissement. J’étais tellement bouleversée que je n’ai pas pu dormir pendant trois jours. J’ai perdu mon mari il y a deux ans et cela m’a fait me sentir plus seule que jamais », a-t-elle déclaré à The Sun. « C’est une chose tellement méchante que j’ai encore du mal à croire qu’ils l’ont fait. Je ne pense pas que ce soit juste alors que nous avons eu accès à cette porte pendant 57 ans ».