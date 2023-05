Le gouvernement fédéral approuve le quota de médecins pour 2029

Les quotas déterminent le nombre d’étudiants en médecine qui peuvent commencer leur spécialisation après la formation de base de six ans, c’est pourquoi les chiffres pour 2029 doivent être décidés dès cette année. Sur la base de ces chiffres, les communautés peuvent organiser des examens d’entrée.

Au total, 2 173 médecins peuvent être diplômés en 6 ans, dont 1 244 en Flandre et 929 en Wallonie. Ces chiffres sont basés sur l’avis de la commission fédérale de planification, qui tient compte de l’offre de médecins et des besoins de la population – vieillissante. Pour la Wallonie, cet avis a été entièrement suivi, tandis que pour la Flandre, le gouvernement fédéral a augmenté le quota proposé de 100 personnes supplémentaires. Cela devrait permettre de réduire plus rapidement la pénurie de candidats médecins accumulée historiquement en Flandre, a précisé M. Vandenbroucke.