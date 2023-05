Guerre en Ukraine: les États membres de l’Union Européenne s’inquiètent des restrictions à l’importation de céréales en provenance de Kiev

Une restriction qui touche certains pays d’Europe de l’Est.

La Commission est parvenue à un accord avec la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Bulgarie à la fin du mois dernier pour restreindre temporairement les importations de certains produits agricoles ukrainiens dans ces pays. Le blé, le maïs, le colza et les graines de tournesol en provenance d’Ukraine ne sont plus autorisés à pénétrer sur le marché de ces pays, seul le transit vers d’autres États membres étant possible. La Commission a également proposé aux cinq pays une aide de 100 millions d’euros pour leurs agriculteurs.