Axel Witsel et les Diables rouges, c’est fini: après 130 sélections et 12 buts, le Liégeois prend sa retraite internationale

Axel Witsel a annoncé vendredi, sur les réseaux sociaux, qu’il met un terme à sa carrière internationale. Le milieu de terrain de 34 ans a porté à 130 reprises le maillot des Diables Rouges, marquant 12 buts. Il est le deuxième joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale, derrière Jan Vertonghen.

« Après avoir mûrement réfléchi, c’est avec beaucoup d’émotion que j’ai pris la décision de prendre ma retraite internationale », a écrit le joueur de l’Atlético Madrid. « Ce fut une grande fierté d’avoir pu représenter mon pays durant ces 15 dernières années. Maintenant, il est important pour moi de consacrer plus de temps à ma famille et de faire un focus sur mon club. »

Witsel a participé aux Coupes du monde 2014, 2018 et 2022 et aux Euros 2016 et 2020, prenant part au meilleur résultat de l’histoire de la Belgique dans un Mondial, avec la troisième place en Russie en 2018.

Witsel a disputé son premier match le 26 mars 2008 contre le Maroc. Les Diables, alors entraîné par René Vandereycken, s’étaient inclinés 1-4, mais celui qui jouait alors au Standard n’avait mis que 4 minutes avant d’inscrire son premier but international. Witsel est rapidement devenu un titulaire indiscutable dans l’entrejeu des Diables Rouges et l’est resté, quel que soit le sélectionneur.

En 2021, il avait réussi à participer à l’Euro après une course contre la montre pour se remettre d’une déchirure du tendon d’Achille. En décembre dernier, il avait disputé les trois rencontres du Mondial au Qatar, où la Belgique a été éliminée dès la phase de groupes. Trois mois plus tard, le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco ne l’appelait pas pour son premier rassemblement. Le partage 0-0 contre la Croatie restera donc son dernier match sous la vareuse des Diables Rouges.

Witsel suit ainsi les traces d’Eden Hazard, Toby Alderweireld et Simon Mignolet, qui ont également dit au revoir à l’équipe nationale après le Mondial au Qatar.