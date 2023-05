«Après 7 années d’antenne, j’ai décidé de quitter définitivement ‘TPMP’»: Matthieu Delormeau annonce son départ de «Touche pas à mon poste» sur C8

Dans un message posté sur Twitter ce vendredi après-midi, Matthieu Delormeau a annoncé son départ de « Touche pas à mon poste »

de videos

Lire aussi Véronique Genest: «Être chroniqueuse dans TPMP, ce n’est pas drôle du tout»

« Après 7 années d’antenne, j’ai décidé de quitter définitivement ‘TPMP’ et ‘TPMP PEOPLE’. Je voulais vous remercier vous les téléspectateurs en espérant vous avoir diverti, amusé, touché, et je sais aussi parfois agacé. Merci à C8, aux équipes, à l’antenne, la prod et évidemment à Cyril. La vie est belle et on a la chance d’en avoir plusieurs », écrit-il.