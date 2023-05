Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tout d’ombres et de lumières, une lampe vissée sur le casque et l’autre à la main, le mineur regarde fièrement au loin, droit devant. Il est le témoin d’un passé minier important non seulement à La Louvière, mais dans toute la région du Centre et même au-delà. C’est le portrait du dernier mineur vivant de Bois-du-Luc, Marco Recchia.