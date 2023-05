Prix des données mobiles: le paradis en Italie ou en France, l’enfer chez nous en Belgique, «treize fois plus cher que notre voisin»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Israël est l’endroit au monde où les données mobiles sont les moins chères en 2022 : seulement 0,04 € par Go. Si l’on se rapproche de chez nous, le prix est de 0,23 € en France… Soit treize fois moins cher qu’en Belgique (environ 3 €).

2,99 € en Belgique

Les principaux opérateurs rivalisent d’offres qu’ils rendent plus affriolantes les unes que les autres, boostant par exemple les données mobiles. Mais leur prix reste très cher dans notre pays comme on le constate encore une fois à la lecture de la dernière comparaison effectuée par HelloSafe, plateforme leader de la comparaison de produits financiers (assurances, crédits, placements) dans plus de 10 pays dans le monde.